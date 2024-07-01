Нико Уильямс установил уникальный рекорд чемпионатов Европы в матче с Грузией

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс установил уникальный рекорд чемпионатов Европы в матче 1/8 финала Евро-2024 против Грузии (4:1).

По данным Opta, 21-летний форвард стал первым футболистом в истории европейских первенств, которому удалось выйти на игру в стартовом составе, забить один гол, сделать одну результативную передачу и выполнить 100 процентов точных передач (46 из 46).

Сборная Испании благодаря победе над Грузией вышла в четвертьфинал чемпионата Европы-2024, в котором встретится с Германией.

Матч пройдет в пятницу, 5 июля и начнется в 19.00 (мск).