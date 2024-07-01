Нико Уильямс: «Поздравляю сборную Грузии, я впечатлен игрой этой команды»

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс прокомментировал победу над Грузией (4:1) в матче 1/8 финала Евро-2024.

Форвард забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Играть вместе с таким футболистом, как Фабиан Руис, который выдает такие пасы, как сегодня, когда я забивал — это невероятно. Я чувствовал себя фантастически, когда отправил мяч в сетку. Уверен, родители мной гордятся.

Хочу поздравить сборную Грузии. Это очень классный соперник, я впечатлен игрой этой команды и надеюсь, что у нее все будет в порядке в будущем», — приводит официальный сайт Евро-2024 слова Уильямса.

В четвертьфинале чемпионата Европы-2024 сборная Испании сыграет против Германии. Матч пройдет в пятницу, 5 июля и начнется в 19.00 (мск).