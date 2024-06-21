Нико Уильямс признан лучшим игроком матча Испания — Италия

Форвард сборной Испании Нико Уильямс стал лучшим игроком матча группового турнира Евро-2024 против Италии.

21-летний испанец провел на поле 78 минут, нанеся два удара. Также форвард 11 раз шел в обводку (4 раза удачно) и сделал 4 передачи под удар.

После этого матча Испания с 6 очками расположилась на первом месте в группе B и вышла в плей-офф, Италия с 3 очками — на второй строчке.

В следующем матче Испания сыграет с Албанией, Италия встретится с Хорватией. Обе игры пройдут 24 июня.