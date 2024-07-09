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Нигматуллин назвал Пикфорда вратарем топ-уровня

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» оценил уровень голкипера сборной Англии Джордана Пикфорда.

Согласно статистике Opta Sports, англичанин входит в топ-2 вратарей по проценту отраженных ударов на чемпионатах Европы.

«Думаю, Пикфорда вполне можно назвать вратарем топового уровня. Англия мало пропускает и Пикфорд отлично играет ногами, ну и в принципе, выручает. Думаю, что он заслуженно держится в топе. Если сравнивать его с Джо Хартом, то Пикфорд мне нравится больше за счет своей надежности», — сказал Нигматуллин «СЭ».

В рейтинг входят только голкиперы, которые провели не менее 10 матчей на Евро. Лидером является экс-вратарь сборной Испании Икер Касильяс — 87 процентов отраженных ударов. Пикфорд идет вторым — 85 процентов. Третье место занимает Джанлуиджи Буффон (Италия, 81 процент).

На Евро-2024 Пикфорд провел 5 матчей, в которых пропустил 3 гола и дважды отыграл на ноль.

Александр Абустин

Джордан Пикфорд
Руслан Нигматуллин
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
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