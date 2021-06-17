Нидерланды выиграли все шесть матчей у Австрии за последние 30 лет
13:10
Сегодня, 17 июня, во втором туре Евро-2020 встретятся два лидера группы С — Нидерланды и Австрия. Для команд это будет седьмой матч за последние 30 лет.
В шести предыдущих играх голландцы одержали шесть побед, забивая в среднем по три гола за матч.
Матчи сборной Нидерландов против австрийцев в последние 30 лет
|
Дата
|
Город
|
Турнир
|
Счет
|
Голы
|
27.05.1992
|
Ситтард
|
ТМ
|
3:2
|
Райкард, Бергкамп, Гуллит — Польстер, Шинкельс
|
16.10.2002
|
Вена
|
ОЧЕ
|
3:0
|
Зеедорф, Коку, Макай
|
06.09.2003
|
Роттердам
|
ОЧЕ
|
3:1
|
ван дер Варт, Клайверт, Коку — Погатец
|
26.03.2008
|
Вена
|
ТМ
|
4:3
|
Хюнтелар-2, Хейтинга, Веннегор оф Хесселинк — Предль-2, Иваншиц
|
09.02.2011
|
Эйндховен
|
ТМ
|
3:1
|
Снайдер, Хюнтелар, Кюйт — Арнаутович
|
04.06.2016
|
Вена
|
ТМ
|
2:0
|
Янссен, Вайналдум
Итого: +6=0-0, мячи 18-7.
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Зачет
vs
0
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