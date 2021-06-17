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Нидерланды выиграли все шесть матчей у Австрии за последние 30 лет

13:10

Сегодня, 17 июня, во втором туре Евро-2020 встретятся два лидера группы С — Нидерланды и Австрия. Для команд это будет седьмой матч за последние 30 лет.

В шести предыдущих играх голландцы одержали шесть побед, забивая в среднем по три гола за матч.

Матчи сборной Нидерландов против австрийцев в последние 30 лет

Дата

Город

Турнир

Счет

Голы

27.05.1992

Ситтард

ТМ

3:2

Райкард, Бергкамп, Гуллит — Польстер, Шинкельс

16.10.2002

Вена

ОЧЕ

3:0

Зеедорф, Коку, Макай

06.09.2003

Роттердам

ОЧЕ

3:1

ван дер Варт, Клайверт, Коку — Погатец

26.03.2008

Вена

ТМ

4:3

Хюнтелар-2, Хейтинга, Веннегор оф Хесселинк — Предль-2, Иваншиц

09.02.2011

Эйндховен

ТМ

3:1

Снайдер, Хюнтелар, Кюйт — Арнаутович

04.06.2016

Вена

ТМ

2:0

Янссен, Вайналдум

Итого: +6=0-0, мячи 18-7.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи