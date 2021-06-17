Нидерланды выиграли все шесть матчей у Австрии за последние 30 лет

Сегодня, 17 июня, во втором туре Евро-2020 встретятся два лидера группы С — Нидерланды и Австрия. Для команд это будет седьмой матч за последние 30 лет.

В шести предыдущих играх голландцы одержали шесть побед, забивая в среднем по три гола за матч.

Матчи сборной Нидерландов против австрийцев в последние 30 лет

Дата Город Турнир Счет Голы 27.05.1992 Ситтард ТМ 3:2 Райкард, Бергкамп, Гуллит — Польстер, Шинкельс 16.10.2002 Вена ОЧЕ 3:0 Зеедорф, Коку, Макай 06.09.2003 Роттердам ОЧЕ 3:1 ван дер Варт, Клайверт, Коку — Погатец 26.03.2008 Вена ТМ 4:3 Хюнтелар-2, Хейтинга, Веннегор оф Хесселинк — Предль-2, Иваншиц 09.02.2011 Эйндховен ТМ 3:1 Снайдер, Хюнтелар, Кюйт — Арнаутович 04.06.2016 Вена ТМ 2:0 Янссен, Вайналдум

Итого: +6=0-0, мячи 18-7.