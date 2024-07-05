Нидерланды и Турция сыграют в матче Евро-2024 6 июля

Сборные Турции и Нидерландов встретятся в матче 1/4 финала чемпионата Европы-2024 по футболу 6 июля в Берлине (Германия). Игра на арене «Олимпиаштадион» начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Евро-2024 Нидерланды — Турция можно будет по платной подписке в видеосервисе Окко. Игру прокомментирует Владимир Стогниенко. В матч-центре «СЭ» будут доступны формальные события противостояния плей-офф турнира в Германии.

На сайте «СЭ» также пройдет текстовая трансляция самых захватывающих моментов встречи Турции и Нидерландов.

Сборная Турции с главным тренером Винченцо Монтеллой в 1/8 финала Евро-2024 одержала победу над Австрией (2:1), а сборная Нидерландов с Роналдом Куманом обыграла с разгромным счетом Румынию (3:0).

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