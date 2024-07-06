Нидерланды сыграют с Турцией в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу в субботу, 6 июля. Игра пройдет на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния Нидерланды — Турция можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию игры покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В истории очных противостояний команды встречались 10 раз в официальных матчах. Счет 5-3 в пользу Нидерландов, еще две игры завершились вничью.

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