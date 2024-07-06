6 июля сборные Нидерландов и Турции сыграют в матче 1/4 чемпионата Европы-2024 по футболу. Встреча начнется в 22.00 мск и пройдет в Берлине (Германия) на арене «Олимпиаштадион». «СЭ» публикует статистику личных встреч и результаты игр команд на Евро-2024.

Нидерланды и Турция провели друг с другом с общей сложности 14 официальных матчей. У Нидерландов — шесть побед. Четыре выигрыша у Турции. Еще четыре встречи завершились вничью. В последний раз национальные команды встречались 7 сентября 2021 года. Тогда голландцы разгромили Турцию со счетом 6:1 в отборе Евро-2022.

На чемпионате Европы-2022 Нидерланды с главным тренером Роналдом Куманом в группе D обыграли Польшу (2:1), поделили очки с Францией (0:0), а также потерпели поражение от Австрии (2:3). В 1/8 финала турнира голландцы разгромили Румынию (3:0).

На Евро-2024 Турция во главе с Винченцо Монтеллой в группе F победили Грузию (3:1) и Чехию (2:1), а также уступили Португалии (0:3). В 1/8 финала турнира в Германии Турция прошла Австрию (2:1).

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