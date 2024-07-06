Нидерланды сыграют с Турцией в четвертьфинале Евро-2024 6 июля

Сборные Нидерландов и Турции сыграют в четвертьфинале Евро-2024 в субботу, 6 июля. Матч состоится на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игры. За ключевыми событиями встречи Нидерланды — Турция можно следить в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Турция читайте в нашем материале.

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