Сборная Нидерландов одержала волевую победу над Турцией и вышла в полуфинал Евро-2024

Сборная Нидерландов одержала волевую победу над национальной командой Турции в четвертьфинале чемпионата Европы-2024 — 2:1.

Счет в этом матче открыл защитник сборной Турции Самет Акайдин. Нидерланды сравняли усилиями Стефана де Врея, а затем вышли вперед после автогола защитника турок Мерта Мюлдюра.

Команда Рональда Кумана завоевала последнюю путевку в полуфинал Евро-2024. На этой стадии турнира оранжевые сыграют против национальной команды Англии. Встреча пройдет 10 июля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.