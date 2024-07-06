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Нидерланды — Турция: началась прямая трансляция матча Евро-2024

Нидерланды сыграют с Турцией в четвертьфинале Евро-2024 6 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Хакан Чалханоглу (сборная Турции).
Фото Global Look Press

На стриминговой платформе «Okko Спорт» началась трансляция матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу Нидерланды — Турция. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Матч проходит на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» уже стартовала текстовая онлайн-трансляция встречи. Ключевые события противостояния Нидерланды — Турция будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В истории личных встреч соперники встречались 10 раз в официальных матчах. Нидерланды были сильнее пять раз, турки побеждали трижды, еще две игры завершились вничью.

Чемпионат Европы. 1/4 финала
06 июл, 22:00. Olympiastadion (Берлин)
Нидерланды
Турция

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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