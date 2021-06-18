Нидерланды обеспечили себе выход в плей-офф Евро-2020 и первое место в группе
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Сборная Нидерландов победила команду Австрии (2:0) в матче второго тура группового этапа Евро-2020. Благодаря этой победе «оранжевые» обеспечили себе не только место в плей-офф, но и победу в группе.
Нидерландцы набрали шесть очков и лидируют в группе С. У австрийцев три очка и третье место. Столько же у Украины, которая идет второй. На последнем месте сборная Македонии — ноль очков.
Ранее выход в плей-офф обеспечили сборные Италии и Бельгии.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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