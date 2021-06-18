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Нидерланды обеспечили себе выход в плей-офф Евро-2020 и первое место в группе

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Мемфис Депай. Фото Официальный Twitter Евро 2020
Мемфис Депай. Фото Официальный Twitter Евро 2020
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Сборная Нидерландов победила команду Австрии (2:0) в матче второго тура группового этапа Евро-2020. Благодаря этой победе «оранжевые» обеспечили себе не только место в плей-офф, но и победу в группе.

Нидерландцы набрали шесть очков и лидируют в группе С. У австрийцев три очка и третье место. Столько же у Украины, которая идет второй. На последнем месте сборная Македонии — ноль очков.

Ранее выход в плей-офф обеспечили сборные Италии и Бельгии.

Нидерланды — Австрия

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