Нидерланды обеспечили себе выход в плей-офф Евро-2020 и первое место в группе

Сборная Нидерландов победила команду Австрии (2:0) в матче второго тура группового этапа Евро-2020. Благодаря этой победе «оранжевые» обеспечили себе не только место в плей-офф, но и победу в группе.

Нидерландцы набрали шесть очков и лидируют в группе С. У австрийцев три очка и третье место. Столько же у Украины, которая идет второй. На последнем месте сборная Македонии — ноль очков.

Ранее выход в плей-офф обеспечили сборные Италии и Бельгии.