Нидерланды лидируют по числу удалений на Евро
Маттийс де Лигт получил красную карточку в матче 1/8 финала Евро-2020 против Чехии и стал четвертым голландцем, удаленным на чемпионате Европы.
Ранее с поля изгонялись Йохан Нескенс, Вим ван Ханегем и Джон Хейтинга. «Оранжевые» вышли на первое место по числу удалений, обогнав сборные Чехии, Франции, России и Югославии. Любопытно, что по количеству удалений у соперника лидируют как раз чехи (шесть), пять раз преимущество в игрока получали итальянцы, четыре — испанцы.
Команды, футболисты которых удалялись на Евро более одного раза
|
Команда
|
Удаления
|
Количество удалений
|
Голландия
|
Нескенс (1976), ван Ханегем (1976), Хейтинга (2004), де Лигт (2020)
|
4
|
Чехия
|
Поллак (1976), Латал (1996, 2000)
|
3
|
Франция
|
Амороз (1984), Ле Ру (1984), Абидаль (2008)
|
3
|
Россия
|
Ковтун (1996), Шаронов (2004), Овчинников (2004)
|
3
|
Югославия
|
Михайлович (2000), Кежман (2000), Йоканович (2000)
|
3
|
Италия
|
Аполлони (1996), Дзамбротта (1000)
|
2
|
Болгария
|
Хубчев (1996), С.Петров (2004)
|
2
|
Германия
|
Штрунц (1996), Швайнштайгер (2004)
|
2
|
Турция
|
Алпай Озалан (2000), Волкан Демирель (2008)
|
2
|
Швейцария
|
Фогель (2004), Хаас (2004)
|
2
|
Ирландия
|
Эндрюс (2012), Даффи (2016)
|
2
|
Польша
|
Щенсны (2012), Крыховяк (2020)
|
2
|
Уэльс
|
Ампаду (2020), Уилсон (2020)
|
2
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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