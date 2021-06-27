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Нидерланды лидируют по числу удалений на Евро

20:53
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Маттийс де Лигт получил красную карточку в матче 1/8 финала Евро-2020 против Чехии и стал четвертым голландцем, удаленным на чемпионате Европы.

Ранее с поля изгонялись Йохан Нескенс, Вим ван Ханегем и Джон Хейтинга. «Оранжевые» вышли на первое место по числу удалений, обогнав сборные Чехии, Франции, России и Югославии. Любопытно, что по количеству удалений у соперника лидируют как раз чехи (шесть), пять раз преимущество в игрока получали итальянцы, четыре — испанцы.

Команды, футболисты которых удалялись на Евро более одного раза

Команда

Удаления

Количество удалений

Голландия

Нескенс (1976), ван Ханегем (1976), Хейтинга (2004), де Лигт (2020)

4

Чехия

Поллак (1976), Латал (1996, 2000)

3

Франция

Амороз (1984), Ле Ру (1984), Абидаль (2008)

3

Россия

Ковтун (1996), Шаронов (2004), Овчинников (2004)

3

Югославия

Михайлович (2000), Кежман (2000), Йоканович (2000)

3

Италия

Аполлони (1996), Дзамбротта (1000)

2

Болгария

Хубчев (1996), С.Петров (2004)

2

Германия

Штрунц (1996), Швайнштайгер (2004)

2

Турция

Алпай Озалан (2000), Волкан Демирель (2008)

2

Швейцария

Фогель (2004), Хаас (2004)

2

Ирландия

Эндрюс (2012), Даффи (2016)

2

Польша

Щенсны (2012), Крыховяк (2020)

2

Уэльс

Ампаду (2020), Уилсон (2020)

2

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.43

Обе забьют - да

22%

1.82

X2

15%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия 2
Австрия 1
Матч завершен (ДВ)

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды 0
Чехия 2
Матч завершен

П1

35%

1.65

Обе забьют - да

26%

1.84

Ф2 (+1)

16%

1.80

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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