Сборные Нидерландов и Канады сыграют между собой в товарищеском матче в четверг, 6 июня. Встреча пройдет на стадионе De Kuip в Роттердаме, Голландия. Начало — в 21:45 по московскому времени.

Ключевые события встречи Нидерланды — Канада будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляцию матча в прямом эфире можно смотреть с помощью онлайн-платформы «Okko Спорт» по платной подписке. Начнется эфир в 21.45 мск.

Команда Канады идет на 50-м месте в рейтинге ФИФА, сборная Нидерландов же разместилась на шестом месте.

Сборная Канады готовится к предстоящему Кубку Америки, который стартует в середине июня. Команда Мауро Бьелло сыграет в группе вместе с Аргентиной, Перу и Чили.