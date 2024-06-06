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Сегодня, 20:15

Нидерланды — Канада: смотреть трансляцию матча сборных

Сборные Нидерландов и Канады сыграют в товарищеском матче 6 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Нидерландов.
Фото AFP

Сборные Нидерландов и Канады сыграют между собой в товарищеском матче в четверг, 6 июня. Встреча пройдет на стадионе De Kuip в Роттердаме, Голландия. Начало — в 21:45 по московскому времени.

Ключевые события встречи Нидерланды — Канада будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляцию матча в прямом эфире можно смотреть с помощью онлайн-платформы «Okko Спорт» по платной подписке. Начнется эфир в 21.45 мск.

Команда Канады идет на 50-м месте в рейтинге ФИФА, сборная Нидерландов же разместилась на шестом месте.
Сборная Канады готовится к предстоящему Кубку Америки, который стартует в середине июня. Команда Мауро Бьелло сыграет в группе вместе с Аргентиной, Перу и Чили.

На Евро-2024 сборная Нидерландов сыграет в группе D, где ее соперниками будут команды Польши, Австрии и Франции.

Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ». Основная информация о главном турнире европейского футбола доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Футбол
Сборная Канады по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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