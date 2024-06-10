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10 июня, 23:38

Сборная Нидерландов в товарищеском матче разгромила Исландию

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хави Симонс.
Фото AFP

Сборная Нидерландов на своем поле в товарищеском матче с крупным счетом обыграла Исландию — 4:0.

Победу команде Роналда Кумана принесли голы Хави Симонса (23-я минута), Вирджила ван Дейка (49-я), Дониэлла Малена (79-я) и Вута Вегхорста (90+4-я). Гол Мемфиса Депая на 81-й минуте не засчитали из-за игры рукой.

Сборная Нидерландов сыграет в группе D на Евро-2024. Соперниками команды станут Польша (16 июня), Франция (21 июня) и Австрия (25 июня).

Товарищеские матчи.
10 июн, 21:45. De Kuip (Роттердам)
Нидерланды
4:0
Исландия

Футбол
Евро-2024
Сборная Исландии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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