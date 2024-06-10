Сборная Нидерландов в товарищеском матче разгромила Исландию

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Сборная Нидерландов на своем поле в товарищеском матче с крупным счетом обыграла Исландию — 4:0.

Победу команде Роналда Кумана принесли голы Хави Симонса (23-я минута), Вирджила ван Дейка (49-я), Дониэлла Малена (79-я) и Вута Вегхорста (90+4-я). Гол Мемфиса Депая на 81-й минуте не засчитали из-за игры рукой.

Сборная Нидерландов сыграет в группе D на Евро-2024. Соперниками команды станут Польша (16 июня), Франция (21 июня) и Австрия (25 июня).