Сборная Нидерландов сыграет с Францией в матче группы D Евро-2024 по футболу 21 июня. Встреча пройдет в Лейпциге на одноименной арене. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru бесплатно покажут видеотрансляцию игры Нидерланды — Франция. Прямой эфир начнется в 21.45 мск. Встречу также можно будет смотреть по подписке на онлайн-платформах Okko и Кинопоиск.

Следите за самыми интересными моментами противостояния Нидерланды — Франция с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». В нашем матч-центре будут доступны формальные события встречи чемпионата Европы-2024.

Нидерланды занимают первое место с тремя очками в турнирной таблице группы D. Франция располагается на второй строчке с тремя баллами.

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