21 июня в Лейпциге (Германия) сборная Франции встретится с Нидерландами в матче группы D Евро-2024 по футболу. Игра пройдет на арене «Лейпциг Штадиум». Она начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Евро-2024 бесплатно и в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 21.45 мск. Игру также покажут в видеосервисах Кинопоиск и Okko для всех пользователей с подпиской.

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Нидерланды возглавляют турнирную таблицу группы D с тремя набранными очками на Евро-2024. Франция находится на второй строчке с тремя баллами, но уступает голландцам по разнице забитых и пропущенных мячей: 1-0 против 2-1 (Нидерланды).

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