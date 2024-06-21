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Сегодня, 21:50

Нидерланды — Франция: началась трансляция матча Евро-2024

Нидерланды и Франция сыграют на Евро-2024 21 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Франции.
Фото Reuters

Сборная Франции встретится с Нидерландами в матче группы D Евро-2024 по футболу в пятницу, 21 июня. Игра пройдет на арене «Лейпциг Штадиум». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Евро-2024 бесплатно и в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 21.45 мск. Игру также покажут в видеосервисах Кинопоиск и Okko для всех пользователей с подпиской.

Следить за самыми важными событиями противостояния команд можно помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ».

Групповой турнир Евро-2024 продлится до 26 июня. Также в группе D выступают Польша и Австрия.

Матчи плей-офф стартуют 28 июня со стадии 1/8 финала. Четвертьфиналы будут сыграны 5 и 6 июля. Полуфиналы — 9 и 10 июля. Финал состоится 14 июля на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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