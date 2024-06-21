Нидерланды — Франция: гол Симонса на 69-й минуте отменили из-за офсайда

Полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс забил гол в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 против Франции.

Футболист пробил из-за пределов штрафной на 69-й минуте, отправив мяч в нижний правый угол ворот соперника. Однако после видеопросмотра на предмет офсайда гол Симонса был отменен. Счет в игре по-прежнему 0:0.

Встреча проходит в Лейпциге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Франция.