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Сегодня, 23:30

Нидерланды — Франция: гол Симонса на 69-й минуте отменили из-за офсайда

Алина Савинова
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Хави Симонс (слева) в матче против Франции.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс забил гол в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 против Франции.

Футболист пробил из-за пределов штрафной на 69-й минуте, отправив мяч в нижний правый угол ворот соперника. Однако после видеопросмотра на предмет офсайда гол Симонса был отменен. Счет в игре по-прежнему 0:0.

Встреча проходит в Лейпциге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Франция.

Чемпионат Европы. Группа D
21 июн, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Нидерланды
Франция

Футбол
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
Хави Симонс
Чемпионат Европы по футболу
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