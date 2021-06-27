Нидерланды — Чехия: Шик забил второй мяч у чехов
Сборная Чехии забила еще один мяч в ворота сборной Нидерландов в 1/8 финала Евро-2020. Отличился Патрик Шик.4
На 80-й минуте форвард замкнул пас Холеша. Счет матча — 2:0.
Голландцы играют в меньшинстве. На 55-й минуте был удален Маттейс де Лигт.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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ЕЕНИТ-2007
олег 100 рублей наверно поставил ?)))
27.06.2021
Игорь Сергеев
Шиш тебе! Я на Бельгию поставил.:blush:
27.06.2021
oleg nichita
Первая сенсация есть и это только начало как и говорил а через пару часов и Бельгия поедет домой
27.06.2021
oleg nichita
Красавцы поставил индивидуальный Тотал на Чехию +1.5 кэф 3,65 Красавы и умнички
27.06.2021