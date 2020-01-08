Нидерланды — Чехия, 1/8 финала Евро-2020: где смотреть трансляцию матча
Сегодня, 27 июня, сборная Нидерландов сыграет против Чехии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
На групповом турнире Нидерланды заняли первое место в группе С, выиграв всего три матча и набрал 9 очков. Чехи вышли в плей-офф с третьей строчки, набрав 4 балла в группе D.
Отметим, что в рамках Евро команды встречались 8 раз, и сборная Чехии пять раз обыгрывала соперника. В последний раз — в 2015 году.
За матчем Нидерланды — Чехия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Первый».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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