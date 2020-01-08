Сегодня, 27 июня, сборная Нидерландов сыграет против Чехии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

На групповом турнире Нидерланды заняли первое место в группе С, выиграв всего три матча и набрал 9 очков. Чехи вышли в плей-офф с третьей строчки, набрав 4 балла в группе D.

Отметим, что в рамках Евро команды встречались 8 раз, и сборная Чехии пять раз обыгрывала соперника. В последний раз — в 2015 году.

За матчем Нидерланды — Чехия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Первый».