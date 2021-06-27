Чехия обыграла Нидерланды и вышла в 1/4 финала Евро-2020
Сборная Чехии победила команду Нидерландов (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2020. Игра проходила в Будапеште (Венгрия). Главным арбитром был россиянин Сергей Карасев.
С 55-й минуты «оранжевые» играли в меньшинстве. С поля был удален Маттейс де Лигт за фол последней надежды. Карасев показал ему красную карточку после консультации с ВАР и изучения записи момента.
Де Лигт сыграл рукой и не позволил форварду чехов Патрику Шику выйти один на один. Первоначально Карасев оценил фол желтой карточкой.
После консультации с видеоарбитром главный судья сам посмотрел повтор момента и изменил свое решение. Функции ВАР в этом матче исполнял англичанин Стюарт Атуэлл.
После удаления чехам удалось забить дважды. На 68-й минуте счет открыл Томаш Холеш. На 80-й минуте после передачи Холеша второй мяч забил Патрик Шик.
Игроки «Спартака» Квинси Промес (Нидерланды) и Алекс Крал (Чехия) вышли на замену во втором тайме.
В 1/4 финала чехи сыграют со сборной Дании.
Евро-2020
1/8 финала
Нидерланды — Чехия — 0:2 (0:0)
Голы: Холеш, 68 (0:1). Шик, 80 (0:2).
Нидерланды: Стекеленбург, Блинд (Тимбер, 81), ван Анхолт (Бергхайс, 81), де Фрай, де Лигт, Дюмфрис, Вейналдум, де Рон (Вегхорст, 73), де Йонг, Депай, Мален (Промес, 57).
Чехия: Вацлик, Челустка, Кадержабек, Калас, Холеш (Крал, 85), Цоуфал, Масопуст (Янкто, 79), Соучек, Шевчик (Хложек, 85), Барак (Садилек, 90+2), Шик (Крменчик, 90+2).
Предупреждения: Дюмфрис, 46. Цоуфал, 56. де Йонг, 84.
Удаление: де Лигт, 55.
Судьи: Карасев. Демешко, Гаврилин (все — Россия).
ВАР: Аттуэлл. Беттс, Кавана (все — Англия), Гиль (Польша).
27 июня. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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