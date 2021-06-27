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Чехия обыграла Нидерланды и вышла в 1/4 финала Евро-2020

20:54
Главный арбитр матча Сергей Карасев в окружении игроков сборной Нидерландов. Фото AFP
Главный арбитр матча Сергей Карасев в окружении игроков сборной Нидерландов. Фото AFP
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Сборная Чехии победила команду Нидерландов (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2020. Игра проходила в Будапеште (Венгрия). Главным арбитром был россиянин Сергей Карасев.

С 55-й минуты «оранжевые» играли в меньшинстве. С поля был удален Маттейс де Лигт за фол последней надежды. Карасев показал ему красную карточку после консультации с ВАР и изучения записи момента.

Де Лигт сыграл рукой и не позволил форварду чехов Патрику Шику выйти один на один. Первоначально Карасев оценил фол желтой карточкой.

После консультации с видеоарбитром главный судья сам посмотрел повтор момента и изменил свое решение. Функции ВАР в этом матче исполнял англичанин Стюарт Атуэлл.

После удаления чехам удалось забить дважды. На 68-й минуте счет открыл Томаш Холеш. На 80-й минуте после передачи Холеша второй мяч забил Патрик Шик.

Игроки «Спартака» Квинси Промес (Нидерланды) и Алекс Крал (Чехия) вышли на замену во втором тайме.

В 1/4 финала чехи сыграют со сборной Дании.

Евро-2020

1/8 финала

Нидерланды — Чехия — 0:2 (0:0)

Голы: Холеш, 68 (0:1). Шик, 80 (0:2).

Нидерланды: Стекеленбург, Блинд (Тимбер, 81), ван Анхолт (Бергхайс, 81), де Фрай, де Лигт, Дюмфрис, Вейналдум, де Рон (Вегхорст, 73), де Йонг, Депай, Мален (Промес, 57).

Чехия: Вацлик, Челустка, Кадержабек, Калас, Холеш (Крал, 85), Цоуфал, Масопуст (Янкто, 79), Соучек, Шевчик (Хложек, 85), Барак (Садилек, 90+2), Шик (Крменчик, 90+2).

Предупреждения: Дюмфрис, 46. Цоуфал, 56. де Йонг, 84.

Удаление: де Лигт, 55.

Судьи: Карасев. Демешко, Гаврилин (все — Россия).

ВАР: Аттуэлл. Беттс, Кавана (все — Англия), Гиль (Польша).

27 июня. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена».

Голландия — Чехия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.43

Обе забьют - да

22%

1.82

X2

15%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия 2
Австрия 1
Матч завершен (ДВ)

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды 0
Чехия 2
Матч завершен

П1

35%

1.65

Обе забьют - да

26%

1.84

Ф2 (+1)

16%

1.80

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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