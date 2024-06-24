Нидерланды сыграют с Австрией в матче группы D чемпионата Европы по футболу во вторник, 25 июня. Игра состоится на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Евро-2024. За ключевыми событиями встречи Нидерланды — Австрия можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Голландцы набрали 4 очка в группе D и занимают первое место. Австрийская сборная с 3 баллами располагается на третьей строчке в квартете.

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