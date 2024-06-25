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Сегодня, 17:56

Нидерланды — Австрия: стартовые составы на матч Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между сборными Нидерландов и Австрии в третьем туре группового турнира Евро-2024.

Игра пройдет в Берлине. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Нидерланды: Вербрюгген, Аке, ван Дейк, де Врей, Гертрейда, Веррман, Схаутен, Рейндерс, Гакпо, Депай, Мален.

Австрия: Пенц, Прасс, Линхарт, Вебер, Пош, Гриллич, Зайвальд, Шмид, Забитцер, Виммер, Арнаутович.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды — Австрия.

Чемпионат Европы. Группа D
25 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Нидерланды
Австрия

Футбол
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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