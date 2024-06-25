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Нидерланды — Австрия: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире

Нидерланды сыграют с Австрией на чемпионате Европы по футболу 25 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Вирджил ван Дейк (сборная Нидерландов).
Фото Global Look Press

Сборные Нидерландов и Австрии сыграют в матче группы D на Евро-2024 во вторник, 25 июня. Игра состоится на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния Нидерланды — Австрия можно следить в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию игры в прямом эфире смотрете на онлайн-сервисе «Okko Спорт» по платной подписке.

Нидерландская сборная набрала четыре очка и занимает первое место в группе D. Национальная команда Австрии с тремя баллами располагается на третьей строчке в квартете.

Чемпионат Европы. Группа D
25 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Нидерланды
Австрия

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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Сборная Австрии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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