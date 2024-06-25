Сборные Нидерландов и Австрии сыграют на Евро-2024 25 июня

Сборные Нидерландов и Австрии сыграют в матче группы D чемпионата Европы по футболу во вторник, 25 июня. Игра состоится на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Евро-2024. За ключевыми событиями встречи Нидерланды — Австрия можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию игры в прямом эфире покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Нидерланды набрали 4 очка в группе D и занимают первое место. Австрия с 3 баллами располагается на третьей строчке в квартете.

Последние очные матчи соперников закончились победой «оранжевых» — серия насчитывает три встречи подряд: в товарищеских матчах в 2011 и 2016 годах — 3:1 и 2:0 соответственно.