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9 июля, 21:45

Нидерланды — Англия: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро-2024

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Англии.
Фото Reuters

Сборные Нидерландов и Англии сыграют в матче 1/2 финала чемпионата Европы-2024 по футболу в среду, 10 июля. Игра пройдет в Дортмунде (Германия) на арене «BVB-Штадион». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

Матч полуфинала Евро-2024 Нидерланды — Англия начнется в 22.00 мск. На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных событий противостояния Нидерланды — Англия.

Игру покажут по платной подписке в онлайн-сервисе Okko под комментарий Дениса Казанского.

Финал Евро-2024 состоится 14 июля, в воскресенье, в Берлине на арене «Олимпиаштадион». Игра начнется в 22.00 по московскому времени. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые моменты противостояния.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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