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Нидерланды — Англия: во сколько начало и где смотреть матч 1/2 финала чемпионата Европы

Матч Англия — Нидерланды на Евро-2024 пройдет 10 июля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.
Гарет Саутгейт.
Фото AFP

Матч полуфинала Евро-2024 по футболу Нидерланды — Англия пройдет 10 июля, в среду, в Дортмунде (Германия). Игра на арене «BVB-Штадион» начнется в 22.00 по московскому времени.

Онлайн-сервис Okko в прямом эфире по платной подписке покажет видеотрансляцию противостояния Нидерланды — Англия. Встречу прокомментирует Денис Казанский. Следите за ключевыми событиями 1/2 финала чемпионата Европы-2024 с помощью матч-центра «СЭ».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию самых интересных событий матча команд главных тренеров Роналда Кумана и Гарета Саутгейта.

В последний раз сборные встречались 6 июня 2019 года. Тогда в полуфинале Лиги наций сборная Нидерландов победила Англию со счетом 3:1.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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