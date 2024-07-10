Видеотрансляция матча 1/2 финала чемпионата Европы-2024 по футболу Нидерланды — Англия начнется в 22.00 по московскому времени 10 июля. Игру покажут по платной подписке в онлайн-сервисе Okko под комментарий Дениса Казанского.

Матч полуфинала Евро-2024 Нидерланды — Англия начнется в 22.00 мск. Встреча пройдет в Дортмунде (Германия) на арене «BVB-Штадион». На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных событий противостояния Нидерланды — Англия.

Финал Евро-2024 состоится 14 июля, в воскресенье, в Берлине на арене «Олимпиаштадион». Игра начнется в 22.00 по московскому времени. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые моменты противостояния.

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