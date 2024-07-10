Нидерланды — Англия: Гакпо, Кейн и Беллингем сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между сборными Нидерландов и Англии в полуфинале Евро-2024.

Игра пройдет в Дортмунде. Начало — в 22.00 по московскому времени. Победитель встречи сыграет с Испанией в финале Евро-2024.

Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке, Схаутен, Симонс, Рейндерс, Мален, Депай, Гакпо.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Гехи, Стоунз, Уокер, Сака, Райс, Майну, Беллингем, Фоден, Кейн.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды — Англия