10 июля, в среду, сборная Англии встретится с Нидерландами в матче 1/2 финала Евро-2024 по футболу. Игра в Дортмунде (Германия) начнется в 22.00 мск. «СЭ» публикует результаты и статистику игр национальных команд на чемпионате Европы-2024.

На Евро-2024 Нидерланды с главным тренером Роналдом Куманом в группе D обыграли Польшу (2:1), поделили очки с Францией (0:0), а также потерпели поражение от Австрии (2:3). В 1/8 финала турнира голландцы разгромили Румынию (3:0). В четвертьфинале подопечные Кумана прошли Турцию (2:1).

На Евро-2024 Англия под руководством Гарета Саутгейта в группе С одержала победу над Сербией (1:0), а также дважды сыграла вничью с Данией (0:0) и Словенией (1:1). В 1/8 финала команда переиграла в дополнительном времени Словакию (2:1). В четвертьфинале «Три льва» прошли в серии пенальти Швейцарию (1:1, пенальти — 5:3).

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