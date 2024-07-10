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Нидерланды — Англия: прогнозы на матч и кто победит в полуфинале Евро 2024

Англия является фаворитом в матче Евро-2024 с Нидерландами
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты сборной Нидерландов.
Футболисты сборной Нидерландов.
Фото AFP

Сборные Нидерландов и Англии 10 июля в Дортмунде (Германия) на арене «BVB-Штадион» сыграют в матче 1/2 финала Евро-2024. Встреча начнется в 22.00 мск. «СЭ» публикует прогнозы и мнения о предстоящем поединке.

Сборная Англии является фаворитом в противостоянии с голландцами, по мнению букмекеров. Коэффициент на победу команды главного тренера Гарета Саутгейта — 2,75. Сделать ставку на ничью можно за 2,85. Успех команды Роналда Кумана идет с коэффициентом 3,25.

Комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» сделал свой прогноз на матч Нидерланды — Англия: «Англичане выиграют и выйдут в финал. Здесь не может быть двух мнений. А потом еще и титул возьмут. Абсолютно прагматичная игра, которая становится лучше с каждым шагом. Эта игра принесет успех и результат».

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов тоже считает, что Англия пройдет Нидерланды в 1/2 финала Евро-2024: «Игра команды весь турнир вызывает вопросы. Но так англичане могут и в финал заскочить. Прагматичная игра на результат, что еще сказать. Пока везет. От этой сборной большего не ждал. Почерк не меняется уже год. Блеклая, но да — приносит результат. Может, внутри команды установка: вопреки зрелищности добиваться результата. Англия все еще фаворит Евро? Должна доковылять».

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, расписание и результаты игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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