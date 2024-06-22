Нголо Канте признан лучшим игроком матча Нидерланды — Франция

Полузащитник сборной Франции Нголо Канте признан лучшим игроком матча 2-го тура групповой стадии Евро-2024 против Нидерландов (0:0).

Игрок вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Канте завершил встречу с 93 процентами точных передач.

Хавбек получил награду во второй раз подряд — до этого он становился лучшим футболистом в игре французов против Австрии (1:0) в первом туре.

Сборная Франции лидирует в группе D с 4 очками. Нидерланды также набрали 4 очка, но идут вторыми, уступая французам по дополнительным показателям.

В заключительном, третьем туре групповой стадии Евро-2024 Франция сыграет против Австрии, а Нидерланды — против Австрии. Оба матча пройдут во вторник, 25 июня и начнутся в 19.00 (мск).