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Незыгарь: Черчесову предложили уйти в отставку с поста главного тренера сборной России

12:29
Станислав Черчесов. Фото Instagram
Станислав Черчесов. Фото Instagram
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Главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову предложено подать в отставку, информирует Telegram-канал Brief @ незыгарь.

Вчера, 21 июня, Россия разгромно проиграла Дании (1:4) в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы-2020.

Ранее подопечные Черчесова проиграли Бельгии (0:3) и победили Финляндию (1:0). Команда заняла четвертое место в группе и вылетела с турнира.

57-летний Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. При нем команда вышла в 1/4 финала домашнего ЧМ-2018 и пробилась в финальную часть Евро-2020.

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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи