Невилл считает, что Стерлинг может стать лучшим игроком Евро-2020

Экс-игрок сборной Англии Гари Невилл высказался о нападающем Рахиме Стерлинге перед финалом Евро-2020, в котором команда сыграет с Италией.

«Думаю, Рахим Стерлинг близок к тому, чтобы его признали лучшим игроком турнира. Раньше я бы назвал Джордана Пикфорда. Но надо признать: то, что Стерлинг сделал в игре с Данией, превращает его в явного фаворита, если он не был им раньше.

Стерлинг был слишком хорош для них. Против Кьеллини и Бонуччи он сыграет ключевую роль, хотя эти защитники и великолепны. Он может убежать от них. Только он совсем не отдыхал. Такое впечатление, что Рахим отыграл каждую минуту на этом турнире, хотя его и заменяли несколько раз.

Матч с Италией будет интересным. Стерлинг играет великолепно. Он прекрасно действовал против Дании и просто порвал их», — приводит слова Невила Sky Sports.

Сборная Англии одержала победу над Данией (2:1) в полуфинале Евро. Стерлинг заработал пенальти в конце первого дополнительного тайма. Многие болельщики и эксперты сочли падение игрока симуляцией, а решение судей о назначении пенальти — ошибкой.

Финальный матч турнира Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.