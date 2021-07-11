Невилл считает, что Стерлинг может стать лучшим игроком Евро-2020
Экс-игрок сборной Англии Гари Невилл высказался о нападающем Рахиме Стерлинге перед финалом Евро-2020, в котором команда сыграет с Италией.
«Думаю, Рахим Стерлинг близок к тому, чтобы его признали лучшим игроком турнира. Раньше я бы назвал Джордана Пикфорда. Но надо признать: то, что Стерлинг сделал в игре с Данией, превращает его в явного фаворита, если он не был им раньше.
Стерлинг был слишком хорош для них. Против Кьеллини и Бонуччи он сыграет ключевую роль, хотя эти защитники и великолепны. Он может убежать от них. Только он совсем не отдыхал. Такое впечатление, что Рахим отыграл каждую минуту на этом турнире, хотя его и заменяли несколько раз.
Матч с Италией будет интересным. Стерлинг играет великолепно. Он прекрасно действовал против Дании и просто порвал их», — приводит слова Невила Sky Sports.
Сборная Англии одержала победу над Данией (2:1) в полуфинале Евро. Стерлинг заработал пенальти в конце первого дополнительного тайма. Многие болельщики и эксперты сочли падение игрока симуляцией, а решение судей о назначении пенальти — ошибкой.
Финальный матч турнира Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/12016/12351935/italy-vs-england-gary-neville-and-jamie-carragher-preview-euro-2020-final
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