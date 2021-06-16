Несколько болельщиков пострадали из-за приземления парашютиста перед игрой Германия — Франция
06:13
Перед началом матча чемпионата Европы между сборными Франции и Германии в Мюнхене на поле приземлился парашютист.
Человек пролетел над нижним ярусом трибуны, а затем приземлился на газон. По сведениям Washington Post, после его неудачной посадки часть обломков креплений и проводов камеры «паук» нанесли травмы зрителям на трибунах, из-за чего им пришлось обратиться за медицинской помощью.
На куполе у парашютиста был слоган и подпись: «Откажитесь от нефти. Гринпис».
Франция набрала три очка и занимает второе место в группе F, так как в другой встрече квартета Португалия разгромила Венгрию (3:0).
This parachuter nearly landed in the crowd before France vs. Germany ?— ESPN FC (@ESPNFC) June 15, 2021
(via @MaxMerrill_)pic.twitter.com/Bqe0qn39tE
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