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Несколько болельщиков пострадали из-за приземления парашютиста перед игрой Германия — Франция

06:13
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Перед началом матча чемпионата Европы между сборными Франции и Германии в Мюнхене на поле приземлился парашютист.

Человек пролетел над нижним ярусом трибуны, а затем приземлился на газон. По сведениям Washington Post, после его неудачной посадки часть обломков креплений и проводов камеры «паук» нанесли травмы зрителям на трибунах, из-за чего им пришлось обратиться за медицинской помощью.

На куполе у парашютиста был слоган и подпись: «Откажитесь от нефти. Гринпис».

Франция набрала три очка и занимает второе место в группе F, так как в другой встрече квартета Португалия разгромила Венгрию (3:0).

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