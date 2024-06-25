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Непомнящий назвал сборную, которая разочаровала его на Евро-2024

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий назвал сборную, которая разочаровала его на чемпионате Европы-2024.

«Мне понравились испанцы, мне понравились немцы. Разочаровали только англичане, я их в начале турнира считал фаворитами. А вот французы, немцы и испанцы понравились», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Непомнящего.

Сборная Англии лидирует в группе C с 4 очками в 2 матчах.

В заключительном, третьем туре групповой стадии англичане сыграют против Словении. Матч пройдет во вторник, 25 июня и начнется в 22.00 (мск).

Источник: Евро-Футбол.Ру
Евро-2024
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