Непомнящий назвал сборную, которая разочаровала его на Евро-2024

Известный российский тренер Валерий Непомнящий назвал сборную, которая разочаровала его на чемпионате Европы-2024.

«Мне понравились испанцы, мне понравились немцы. Разочаровали только англичане, я их в начале турнира считал фаворитами. А вот французы, немцы и испанцы понравились», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Непомнящего.

Сборная Англии лидирует в группе C с 4 очками в 2 матчах.

В заключительном, третьем туре групповой стадии англичане сыграют против Словении. Матч пройдет во вторник, 25 июня и начнется в 22.00 (мск).