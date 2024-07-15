Непомнящий: «Мы очень примитивно судим об игре англичан. Они прошли до финала Евро совершенно не случайно»

Российский тренер Валерий Непомнящий назвал заслуженной победу сборной Испании в финале Евро-2024.

«Бесспорно и абсолютно заслуженно победили испанцы. Как бы это банально ни звучало, по всем показателям они превзошли всех. И я сейчас не говорю о статистике, я к ней не очень хорошо отношусь», — приводит Metaratings.ru слова Непомнящего.

Также он оценил игровую философию национальной команды Англии.

«Англичанам везло? Нет, ни в коем случае. Мы очень примитивно судим об игре англичан. Философия тренера, которая передалась игрокам, — это заточенность игры на результат. Может быть, это не очень хорошо воспринимается нами, обычными болельщиками. Но, по-моему, англичане придумали, что самое красивое в футболе — это счет на табло, и они из этого исходят. Но это чревато тем, что они на последних минутах уходили от поражения и проиграли таким же образом. Наказаны за это. Но то, что они прошли до финала, совершенно не случайно», — добавил специалист.

Испанцы обыграли сборную Англии в решающем матче чемпионата Европы со счетом 2:1 и завоевали трофей в четвертый раз в истории. Англичане во второй раз подряд проиграли в финале Евро.