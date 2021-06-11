Немецкого журналиста лишили аккредитации на Евро-2020 по запросу властей РФ
Немецкого журналиста общественного телеканала WDR Роберта Кемпе лишили аккредитации на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге по запросу российских властей, сообщает RMC Sport.
Немецкая ассоциация журналистов (DJV) выступила с заявлением о том, что они против исключения корреспондента Роберта Кемпе из Евро в России.
«Это недопустимое посягательство на свободу печати вновь показывает, что Россия не желает видеть критических статей и это в дальнейшем сказывается на журналистах», — говорится в заявлении ассоциации.
Теперь немецкая сторона надеется на помощь от УЕФА, который в свою очередь уже прокомментировал ситуацию, заявив, что не имеет возможности повлиять на данное решение или получить информацию о причинах отклонения аккредитации.
Пресс-центр МИД РФ в ответ убежден, что не получал от корреспондента или редакции заявок на аккредитацию на матчи Евро.
Журналист Кемпе специализируется на расследованиях отношения спорта и политики, и уже критиковал дела между УЕФА и «Газпромом». Именно он расследовал в 2018 году дело о найме северокорейских рабочих для строительства стадиона в Москве.
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