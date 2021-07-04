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Немецкий художник изобразил главные события плей-офф Евро на туалетной бумаге

19:50
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Немецкий художник Себастиан Клюр нарисовал главные события плей-офф чемпионата Европы на туалетной бумаге.

Публикация от Sebastian Klur (@sebastiank604)

В первом полуфинале сборная Италия сыграет против команды Испании. Встреча пройдет 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

В другом полуфинале 7 июля там же сыграют сборные Англии и Дании.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, финал пройдет на стадионе «Уэмбли».

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQ6XT5egu3e/

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