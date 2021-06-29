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Немцы не проигрывают на «Уэмбли» с 1975 года

15:49
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Сегодня, 29 июня, в матче 1/8 финала Евро-2020 в Лондоне сыграют сборные Англии и Германии.

Любопытно, что главный стадион британской столицы — «Уэмбли» — остается для немцев одним из самых любимых. В последний раз сборная ФРГ уступила на нем в 1975 году, а затем выиграла семь из восьми встреч (одну, правда, по пенальти) лишь раз довольствовавшись ничьей.

Матчи сборной Германии на «Уэмбли»

Дата

Турнир

Стадия

Матч

01.12.1954

ТМ

-

Англия — 1:3

23.02.1966

ТМ

-

Англия — 0:1

30.07.1966

ЧМ

Финал

Англия — 2:4 (д.в.)

29.04.1972

ЧЕ

1/4 финала

Англия — 3:1

12.03.1975

ТМ

-

Англия — 0:2

13.10.1982

ТМ

-

Англия — 2:1

11.09.1991

ТМ

-

Англия — 1:0

26.06.1996

ЧЕ

1/2 финала

Англия — 1:1 (пен. — 6:5)

30.06.1996

ЧЕ

Финал

Чехия — 2:1 (д.в.)

07.10.2000

ОЧМ

Отборочный турнир

Англия — 1:0

22.08.2007

ТМ

-

Англия — 2:1

19.11.2013

ТМ

-

Англия — 1:0

10.11.2017

ТМ

-

Англия — 0:0

Итого: +7=2-4, мячи 16-15.

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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