Немцы не проигрывают на «Уэмбли» с 1975 года

Сегодня, 29 июня, в матче 1/8 финала Евро-2020 в Лондоне сыграют сборные Англии и Германии.

Любопытно, что главный стадион британской столицы — «Уэмбли» — остается для немцев одним из самых любимых. В последний раз сборная ФРГ уступила на нем в 1975 году, а затем выиграла семь из восьми встреч (одну, правда, по пенальти) лишь раз довольствовавшись ничьей.

Матчи сборной Германии на «Уэмбли»

Дата Турнир Стадия Матч 01.12.1954 ТМ - Англия — 1:3 23.02.1966 ТМ - Англия — 0:1 30.07.1966 ЧМ Финал Англия — 2:4 (д.в.) 29.04.1972 ЧЕ 1/4 финала Англия — 3:1 12.03.1975 ТМ - Англия — 0:2 13.10.1982 ТМ - Англия — 2:1 11.09.1991 ТМ - Англия — 1:0 26.06.1996 ЧЕ 1/2 финала Англия — 1:1 (пен. — 6:5) 30.06.1996 ЧЕ Финал Чехия — 2:1 (д.в.) 07.10.2000 ОЧМ Отборочный турнир Англия — 1:0 22.08.2007 ТМ - Англия — 2:1 19.11.2013 ТМ - Англия — 1:0 10.11.2017 ТМ - Англия — 0:0

Итого: +7=2-4, мячи 16-15.