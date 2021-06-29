Немцы не проигрывают на «Уэмбли» с 1975 года
Сегодня, 29 июня, в матче 1/8 финала Евро-2020 в Лондоне сыграют сборные Англии и Германии.
Любопытно, что главный стадион британской столицы — «Уэмбли» — остается для немцев одним из самых любимых. В последний раз сборная ФРГ уступила на нем в 1975 году, а затем выиграла семь из восьми встреч (одну, правда, по пенальти) лишь раз довольствовавшись ничьей.
Матчи сборной Германии на «Уэмбли»
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Матч
|
01.12.1954
|
ТМ
|
-
|
Англия — 1:3
|
23.02.1966
|
ТМ
|
-
|
Англия — 0:1
|
30.07.1966
|
ЧМ
|
Финал
|
Англия — 2:4 (д.в.)
|
29.04.1972
|
ЧЕ
|
1/4 финала
|
Англия — 3:1
|
12.03.1975
|
ТМ
|
-
|
Англия — 0:2
|
13.10.1982
|
ТМ
|
-
|
Англия — 2:1
|
11.09.1991
|
ТМ
|
-
|
Англия — 1:0
|
26.06.1996
|
ЧЕ
|
1/2 финала
|
Англия — 1:1 (пен. — 6:5)
|
30.06.1996
|
ЧЕ
|
Финал
|
Чехия — 2:1 (д.в.)
|
07.10.2000
|
ОЧМ
|
Отборочный турнир
|
Англия — 1:0
|
22.08.2007
|
ТМ
|
-
|
Англия — 2:1
|
19.11.2013
|
ТМ
|
-
|
Англия — 1:0
|
10.11.2017
|
ТМ
|
-
|
Англия — 0:0
Итого: +7=2-4, мячи 16-15.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю