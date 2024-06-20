Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 18:51

Навас считает, что Испания попала в очень сложную группу на Евро-2024

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник «Ростова» и «Рубина» Сесар Навас поделился мнением о группе сборной Испании на чемпионате Европы-2024.

«У сборной Испании очень сложная группа. В первом туре против Хорватии Испания продемонстрировала, что она может играть на контратаках и наносить урон сопернику, не контролируя мяч. Италия — сборная без сильных индивидуальностей, но итальянцы умеют соревноваться и побеждать, даже если у них нет больших звезд. Албания — это сборная с игроками, обладающими очень хорошей индивидуальной техникой. Они хорошо играют в футбол. Возможно, им не хватает опыта и какого-то определяющего игрока, но это команда, которая хорошо играет благодаря контролю мяча», — цитирует Наваса Metaratings.ru.

Сборная Испании в матче 1-го тура группового турнира Евро-2024 разгромила Хорватию со счетом 3:0. В четверг, 20 июня, испанцы сыграют против Италии, а 24-го числа встретятся с Албанией.

Источник: Metaratings.ru.
Сесар Навас
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Российские борцы готовы выполнить условия МОК для участия в Олимпиаде
Мэр Парижа Анн Идальго перенесла дату обещанного купания в Сене
Два человека погибли и 18 госпитализированы из-за урагана в Москве
Андронов – в СКА, 70 млн Мальцеву от «Спартака» и возвращение чемпиона в Омск. Главные трансферные новости КХЛ на 20 июня
Российские военные впервые применили ФАБ-3000 с УМПК в зоне СВО
Кинолог рассказал о сложном характере подаренных Путину в КНДР собак
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Кек — о ничьей с Сербией: «Словения показала, что заслуживает быть на Евро»
Дания — Англия: началась трансляция матча Евро-2024
Тубич о сборной Сербии: «В матче против Словении на поле как будто вышла другая команда»
Митрович — о ничьей со Словенией: «Сборная Сербии взяла важное очко»
Йович — о ничьей Сербии со Словенией: «Это самый справедливый результат»
Карничник признан лучшим игроком матча Словения — Сербия
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дания — Англия: началась трансляция матча Евро-2024

Кек — о ничьей с Сербией: «Словения показала, что заслуживает быть на Евро»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости