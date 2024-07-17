Навас и Руис получили около 150 кг томатов от властей родного города после победы на Евро-2024

Игроки сборной Испании Фабиан Руис и Хесус Навас получили около 150 кг томатов от властей города Лос-Паласьос-и-Вильяфранка, уроженцами которого они являются.

Так власти населенного пункта решили поздравить футболистов с победой в составе сборной Испании на чемпионате Европы в Германии. Игрокам вручили столько помидоров, сколько они весят. Навасу досталось 64,7 кг, Руису — 83,2 кг.

Лос-Паласьос-и-Вильяфранка с населением около 40 тысяч человек находится на юге провинции Севилья и известен выращиванием томатов.

«Когда-то я играл в футбол у себя на районе. И кто бы мог подумать, что здесь я буду праздновать титул чемпиона Европы. Это сбывшаяся мечта», — сказал Руис на мероприятии.

В финале Евро-2024 Испания победила Англию со счетом 2:1.