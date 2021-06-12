Наумов считает, что поражение сборной России от Бельгии на Евро-2020 не будет критичным
Бывший генеральный директор «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о предстоящем матче сборной России против Бельгии на Евро-2020.
«Мы все ждем хорошего результата, хотим, чтобы наша сборная выиграла, но матч будет крайне тяжелым, — приводит слова Наумова «Газета.Ru». — Я слышал, что Де Брейне не сыграет, Азар не в форме, Витсель не приехал. Но та сборная, которая сегодня есть в Бельгии, наверное, лучшая за всю историю бельгийского футбола, лучшее поколение. И повода сомневаться в их мастерстве ни у кого нет.
Мне кажется, игра для России будет очень тяжелая. Если грамотно построим игру, будем компактнее действовать, может быть, что-то удастся сделать. Ожидаю тяжелую игру и надеюсь на победу наших с минимальным счетом или на то, что они зацепят хотя бы ничью.
Поражение будет не совсем критичным. Мы уже проигрывали бельгийцам, а потом начали побеждать. Если не возьмем очки с Бельгией, то это, в принципе, и не наши очки — мы рассчитываем на них с Финляндией и Данией».
Встреча Бельгия — Россия пройдет сегодня, 12 июня, в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 (мск).
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/06/12/n_16095332.shtml
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