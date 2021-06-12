Наумов считает, что поражение сборной России от Бельгии на Евро-2020 не будет критичным

Бывший генеральный директор «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о предстоящем матче сборной России против Бельгии на Евро-2020.

«Мы все ждем хорошего результата, хотим, чтобы наша сборная выиграла, но матч будет крайне тяжелым, — приводит слова Наумова «Газета.Ru». — Я слышал, что Де Брейне не сыграет, Азар не в форме, Витсель не приехал. Но та сборная, которая сегодня есть в Бельгии, наверное, лучшая за всю историю бельгийского футбола, лучшее поколение. И повода сомневаться в их мастерстве ни у кого нет.

Мне кажется, игра для России будет очень тяжелая. Если грамотно построим игру, будем компактнее действовать, может быть, что-то удастся сделать. Ожидаю тяжелую игру и надеюсь на победу наших с минимальным счетом или на то, что они зацепят хотя бы ничью.

Поражение будет не совсем критичным. Мы уже проигрывали бельгийцам, а потом начали побеждать. Если не возьмем очки с Бельгией, то это, в принципе, и не наши очки — мы рассчитываем на них с Финляндией и Данией».

Встреча Бельгия — Россия пройдет сегодня, 12 июня, в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 (мск).

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).