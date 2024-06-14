Наумов поделился ожиданиями от игры защитника «Локомотива» Митая на Евро-2024

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал об ожиданиях от выступления защитника железнодорожников и сборной Албании Марио Митая на Евро-2024.

«Группа очень сильная, да, группа смерти. Но Митай игрок очень интересный, креативный, техничный. Может взять игру на себя, где-то накрутить двоих-троих. Я думаю, он усилит Албанию, мне хочется, чтобы он показал свой истинный потенциал, пока в «Локомотиве» он до конца явно не раскрылся. Может быть, игра за сборную на чемпионате Европы позволит ему улучшить свои результаты, показать себя лучше и обрести уверенность», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

Сборная Албании сыграет на Евро-2024 в группе B. Ее соперниками станут Италия (15 июня), Хорватия (19 июня) и Испания (24 июня).