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Сегодня, 19:40

Наумов объяснил, почему начнет смотреть чемпионат Европы с первого дня

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, как собирается наблюдать за событиями на чемпионате Европы-2024.

«Планирую следить за чемпионатом Европы. Люблю смотреть групповой этап. В группах бывают даже более интересные матчи, чем в плей-офф. Поэтому прямо с 14 июня и начну смотреть», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

Чемпионат Европы по футболу 2024 пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля.

Групповой турнир состоится в период с 14 июня по 26 июня. Матч открытия между страной-хозяйкой Германией и Шотландией запланирован на 14-е число.

Источник: Vprognoze
Футбол
Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
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