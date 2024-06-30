Наумов: «Спаллетти не был готов к роли тренера сборной Италии»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал выступление сборной Италии на Евро-2024.

Команда Лучано Спаллетти проиграла Швейцарии (0:2) в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Такой уровень игры сборной Италии стал неожиданностью, честно говоря. Я думал, что эта команда выступит намного лучше. В итоге они совершенно не впечатлили и заслуженно вылетели с турнира. Сборная Швейцарии была намного ярче и сильнее. Очень интересно, как далеко они смогут пройти. Что касается Спаллетти, то он тоже отрицательно удивил. Лучано просто не был готов к роли тренера национальной сборной, он не справился с задачей», — цитирует Наумова «РБ Спорт».