Форвард сборной Венгрии Варга потерял сознание после столкновения с вратарем Шотландии

Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга получил серьезную травму в матче с Шотландией в групповом турнире Евро-2024.

На 70-й минуте встречи форвард потерял сознание после столкновения с вратарем шотландцев Ангусом Ганном. Голкипер во время выхода из ворот попал нападающему венгров рукой в висок.

Варге несколько минут оказывали медицинскую помощь на поле, после чего унесли на носилках с кислородной маской. Футболисты в это время закрыли игрока от зрителей.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей Шотландия — Венгрия и Швейцария — Германия.