Форвард сборной Сербии Влахович — об Англии: «Матч с Исландией показал, что непобедимых нет»

Нападающий сборной Сербии Душан Влахович оценил уровень национальной команды Англии перед матчем на чемпионате Европы-2024 в Германии.

«Англия — одна из сильнейших команд на турнире. Нам будет сложно, потому что Англия обладает качественными игроками на всех позициях. Но их последний матч показал нам, что никто не является непобедимым. Мы смотрели матч с Исландией, и у них определенно есть чему поучиться, ведь они обыграли Англию на «Уэмбли» на глазах у 80 000 зрителей. Все возможно. Мы счастливы оказаться на Евро спустя 24 года и сделаем все возможное, чтобы выйти из группы. А дальше — как знать», — сказал Влахович на пресс-конференции.

Встреча между сборными Англии и Сербии состоится 16 июня на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене.