Нападающий сборной Польши Милик пропустит чемпионат Европы

Нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик пропустит чемпионат Европы в Германии, сообщает Football Italia. Информацию подтвердил главный тренер Михал Пробьер.

30-летний форвард был заменен на 5-й минуте товарищеского матча с Украиной (3:1), вместо него вышел Каспер Урбаньски. Встреча прошла вчера, 7 июня.

После замены Милик, хромая, ушел в подтрибунное помещение. Подродности травмы игрока станут известны позже.

Сборная Польши сыграет в группе D против Нидерландов, Австрии и Франции.